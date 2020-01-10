كوريا الجنوبية: لم نتخذ قراراً قاطعاً بنشر قوات في مضيق هرمز‎


كوريا الجنوبية: لم نتخذ قراراً قاطعاً بنشر قوات في مضيق هرمز‎
2020/01/10 | 00:43 - المصدر: الفرات نيوز
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