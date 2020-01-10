ابرز ملفات زيارة الوفد الكردي إلى بغداد

2020/01/10 | 00:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم وفد من حكومة اقليم كردستان زيارة بغداد لبحث تشكيل الحكومة المقبلة والتصعيد الاخير في المنطقة وتداعياته على العراق.

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