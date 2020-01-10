2020/01/10 | 00:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتليتكو مدريد يقصي برشلونة ويتاهل الى نهائي كاس السوبر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/10 | 00:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتليتكو مدريد يقصي برشلونة ويتاهل الى نهائي كاس السوبر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتليتكو مدريد يقصي برشلونة ويتاهل الى نهائي كاس السوبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).