العراق والنرويج يبحثان تجنّب التصعيد واللجُوء إلى الحوار للخُرُوج من الأزمة

2020/01/10 | 00:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تلقّى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيّاً من إينه إريكسن سوريدي وزيرة خارجيّة النرويج.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الغدبرس"، انه "بحث الجانبان أبرز التطوُّرات بالمنطقة، وأهمِّية التهدئة، وتجنّب التصعيد، واللجُوء إلى الحوار؛ للخُرُوج من الأزمة".

وأكّد الوزير الحكيم أن الحكومة تضع حماية مصالح العراق الوطنية، وحقوقه السيادية في أولوياتها، مشيداً بعمق العلاقات الثنائيّة بين بغداد وأوسلو ، وبمُستوى التعاون المُتحقّق بين البلدين".

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