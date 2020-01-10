فيديو.. يؤكد إسقاط الطائرة الأوكرانية بـ”صاروخ” إيراني

2020/01/10 | 00:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق أظهر فيديو، جرى توثيقه من وسائل إعلام غربية، لحظة إصابة #الطائرة_الأوكرانية بصاروخ فوق #طهران، مما أدى لانفجارها فوراً ومقتل كل من على متنها.وانتشر الفيديو للحظة […]

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