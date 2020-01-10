بومبيو لعبد المهدي: سنفعل كل ما يتطلبه الامر لحماية الشعبين الامريكي والعراقي

2020/01/10 | 01:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

اكد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، الخميس، ان واشنطن ستعمل كل ما في وسعها لحماية مصالح الشع...





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