2020/01/10 | 01:10 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا مواجهة مباشرة بين طهران وواشنطن.. 3 أهداف سعت إيران لتحقيقها من استهداف قواعد أمريكية للعراق.. وخبراء: ترامب خرج منتصرا والإيرانون لن يصعدوا أكثر م... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/10 | 01:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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