مصدر ينفي وجود هجوم على ساحة الحبوبي في الناصرية

2020/01/10 | 01:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى مصدر امني، اليوم الجمعة، وجود هجوم على ساحة الحبوبي في الناصرية

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "لاصحة لوجود هجوم على ساحة الحبوبي في الناصرية".

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