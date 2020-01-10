المتظاهرون يقطعون سريع محمد القاسم

2020/01/10 | 01:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان المتظاهرين قاموا بقطع سريع محمد القاسم استعدادا للتظاهرة المليونية.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "المتظاهرين قاموا بقطع سريع محمد القاسم استعدادا للتظاهرة المليونية".

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