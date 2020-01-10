جواد بولس - العرب في اسرائيل والمقاطعة المستحيلة

2020/01/10 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس العرب في إسرائيل والمقاطعة المستحيلة في اعقاب الهجوم الذي تعرّض له الفنان الأردني/الفلسطيني عزيز مرقة، بعد تقديم عرضه الفني في قرية كفر ياسيف الجليلية في السادس عشر من كانون اول/ ديسمبر المنصرم، وبعد اضطراره للاعتذار أمام مهاجميه من نشطاء ما يسمى "اللجنة الفلسطينية لمقاطعة اسرائيل من الداخل"(BDS 48) وغيرهم من أعضاء حركات المقاطعة - نشرت ابنة كفر ياسيف، الفنانة اللافتة أمل مرقص، على ص......

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