روسيا تكتشف لقاحا ضد التهاب السحايا البكتيري

2020/01/10 | 01:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة "إزفيستيا" الروسية بأن روسيا اعتزمت إنتاج لقاح وطني ضد التهاب السحايا البكتيري.

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