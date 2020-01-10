2020/01/10 | 01:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي اصدرت مصر للطيران بيانا حول عودة رحلاتها الي بغداد جاء فيه بعد تقييم و متابعه الموقف الأمني ، قررت مصرللطيران استئناف رحلاتها الجوية الي بغداد اعتباراً من يوم السبت القادم الموافق ١١ يناير علي أن يتم متابعة تطورات الأوضاع الأمنية أولا بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإتخاذ مايلزم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر للطيران تستآنف رحلاتها الي بغداد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر للطيران تستآنف رحلاتها الي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).