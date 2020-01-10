العراق يشارك في ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي

2020/01/10 | 02:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك العراق في فعاليات ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي الذي سينطلق في الفترة من 13 إلى 16 كانون الثاني الحالي؛ بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد من 15 دولة .

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