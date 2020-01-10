سالم لعريض - خالد بن الوليد العقل الحربي الذي لم يهزم

2020/01/10 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سالم_لعريض أو علاقة العقل بالفكرة و القوّةمنذ زمان فند خالد بن الوليد فكرة أن الله و الملائكة نصرت الرسولفخالد بن الوليد هزم الرسول و الملائكة المحاربة معه و كاد يقضي على فكرته و على الرسول نفسه بعبقريته العقليه و بعبقريته العقليه تلك نصر الرسول في فكرته و قاد تشرها في العديد من البلدان و أسس اللبنة الأولى للإمبراطوؤرية الإسلامية و حيث ما زالت جميع خططه العسكرية تدرّس في دول ا......

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