الامن النيابية تدعو المانيا لتعزيز دورها في تنفيذ المشاريع المهمة بالعراق

2020/01/10 | 02:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة الامن والدفاع النيابية، المانيا الى تعزيز دورها في اعادة تاهي ابنى التحتية وتنفيذ امشاريع امهمة في العراق.

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