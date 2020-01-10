مجلس النواب الامريكي يصوت على قرار يمنع ترامب من الحرب ضد ايران

2020/01/10 | 03:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون يحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على الدخول في صراع عسكري مع إيران.

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