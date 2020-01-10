توتنهام يكشف مدة غياب هاري كين

2020/01/10 | 04:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نادي توتنهام الانجيزي، عن مدة غياب نجم الفريق هاري كين بعد اصابته بعضلات فخذه الايسر.

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