2020/01/10 | 04:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية صحة الاتبار، تنفيذ حملة لوقاية التلاميذ من الامراض في قضاء الرطبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الانبار تنفذ حملة لوقاية التلاميذ من الامراض في الرطبة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الانبار تنفذ حملة لوقاية التلاميذ من الامراض في الرطبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).