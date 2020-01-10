أنباء عن غارات جوية قرب الحدود السورية العراقية

2020/01/10 | 04:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر ميداني رفيع إن طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي استهدفت، صباح الجمعة، مواقع على مقربة من البوابة الحدودية السورية العراقية شرق مدينة ا...

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