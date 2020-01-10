ترامب يحاول تبرير جريمة اغتيال سليماني والمهندس

2020/01/10 | 06:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادعى رئيس دولة الارهاب الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قتلت القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني بعد قليل من وصوله إلى العراق الأسبو...

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