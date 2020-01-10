رجل يتحول إلى رسام موهوب بعد إصابته بالدماغ

2020/01/10 | 07:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تحول رجل أمريكي في حادثة غريبة إلى فنان يتمتع بقدارت مدهشة على الرسم بعد إصابته في الدماغ إثر حادث سير ودخوله في غيبوبة لعدة أشهر.وكان “سكوت ميلي” البلغ من العمر 42 عاما من ولاية نورث كاورينا الأمريكية، ينتظر بسيارته عند تقاطع طرق، اصطدمت به سيارة مسرعة، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة […]

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