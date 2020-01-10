فورد تصنع قطع السيارات من مخلفات القهوة

2020/01/10 | 07:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كل عام، تنتج ماكدونالدز أكثر من 30 مليون كيلو من القهوة، ويتم التخلص من مخلفات البن الناتجة عن عملية التحميص في مدافن النفايات، لكن شركة فورد بدأت تستخدم هذه المخلفات وتحولها إلى قطع غيار للسيارات.وتم إرسال ما يقرب من 140 مليون طن من النفايات الصلبة إلى مدافن النفايات في الولايات المتحدة في […]

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