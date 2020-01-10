طبيب يحذر من الشوكولاتة السائلة

2020/01/10 | 07:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تعتبر الشوكولاتة السائلة من الحلويات التي لاقت رواجًا كبيرًا بين الصغار والكبار، نظرًا لمذاقها اللذيذ، الأمر الذي جعل الشركات المنتجة لها تطرحها في الأسواق بكميات كبيرة، لسد احتياجات محبي هذه الحلوى.وعلى الرغم من القيمة الغذائية للشوكولاتة والبندق، تعتبر الشوكولاتة السائلة -على وجه تحديد- من الحلويات المضرة للصحة العامة، وهذا بشهادة العديد من […]

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