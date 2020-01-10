الأسهم الأميركية تسجل مستويات قياسية

2020/01/10 | 07:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أغلقت الأسهم الأمريكية على مستويات قياسية مرتفعة، الخميس، بفضل تعزز حالة التفاؤل حيال اتفاق التجارة الأمريكي الصيني، وتحقيق شركة “أبل” وأسهم أخرى ذات ثقل في السوق مكاسب قوية.وارتفع المؤشر “داو جونز” الصناعي 212.35 نقطة، بما يعادل 0.74% ليصل إلى 28957.44 نقطة، وفقا لوكالة رويترز.بينما زاد المؤشر “ستاندرد أند بورز” 500 […]

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