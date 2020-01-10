5 نصائح تجنبك الشعور بآلام الحلق صباحا

2020/01/10 | 07:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كثيرًا ما يعاني بعض الأشخاص في فصل الشتاء، من آلام الحلق عند الاستيقاظ من النوم، ولكن سرعان ما يختفي بعد مرور بضعة ساعات، ليتجدد مرة أخرى في صباح اليوم التالي.ومن المعروف أن آلام الحلق، عادةً ما تصاحب نزلات البرد والإنفلونزا، ولكن هناك عوامل أخرى قد تكون السبب وراء الإصابة بهذه المشكلة المزعجة.[…]

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