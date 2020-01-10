العراق يستدعي سفير إيران

2020/01/10 | 07:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت وزارة الشؤون الخارجية العراقية في بيان، الخميس، أنها استدعت السفير الإيراني لإبلاغه رفض العراق ضرب قواعد عسكرية على أراضيه وأنه يعتبر الإجراء خرقا لسيادته.ودعا البيان كل الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وأكد على استقلال العراق.وأضاف البيان أن استدعاء المسؤول الإيراني يأتي في سياق الضربات الصاروخية الانتقامية التي شنتها طهران، […]

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