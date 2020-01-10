انقطاع 80% من خدمات الإنترنت باليمن

2020/01/10 | 07:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية الدولية “تيليمن”، أن أكثر من 80 بالمئة من خدمة الانترنت خرجت عن الخدمة جراء انقطاع كابل دولي خارج البلاد.وقالت المؤسسة في بيان الخميس، نشرته وكالة “سبأ” التابعة لجماعة “الحوثي”، إن عددا كبيرا من الوصلات التراسلية للإنترنت خرجت عن الخدمة بسبب تعرض الكابل البحري (فالكون) للانقطاع في […]

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