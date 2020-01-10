شبكة جواسيس بمطار بغداد مرتبطة بقتل سليماني

2020/01/10 | 07:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشف مسؤول أمني عراقي الخميس، أن التحقيق الأولي يشير إلى تورط شبكة جواسيس داخل مطار بغداد، في عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.ونقلت “رويترز” عن مسؤول أمني، لم تكشف عن هويته، أن المشتبه فيهم، هم أربعة موظفين من أمن مطار بغداد، وآخران بشركة طيران بمطار دمشق.وأضاف المصدر ذاته أن […]

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