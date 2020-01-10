حقوقي سعودي ينقل إلى المشفى بعد إضرابه بالمعتقل

2020/01/10 | 07:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قالت حسابات سعودية، إن حقوقيا شهيرا نقل إلى المشفى، بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام داخل السجن.وذكر حساب “معتقلي الرأي”، أن المحامي الحقوقي وليد أبو الخير، نقل إلى مستشفى الملك عبد العزيز في جدة، بعد تدهور وضعه الصحي عقب شهر من إضرابه عن الطعام احتجاجا على سوء […]

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