تامر حبيب يكشف سر علاقته بيسرا

2020/01/10 | 07:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / استضاف الكاتب والسيناريست تامر حبيب عددا من المشاهير في برنامجه “ليل داخلي” وتحدث مع الضيوف عن مدى حبهم للسينما.وكشف حبيب أن شغفه بالسينما بدأ مع فيلم “خلي بالك من زوزو” وأنه كان محظوظا أنه بدأ مع سعاد حسني وصلاح جاهين وحسن الإمام .وأضاف حبيب، “أول مسلسل كتبته “خاص جدًا” كان بطولة […]

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