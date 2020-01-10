فائدة مفاجئة لملح الطعام

2020/01/10 | 07:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / توصل علماء من الولايات المتحدة إلى طريقة جديدة لمكافحة السرطان بالملح التقليدي، يمكن أن تبطئ انتشار الأورام السرطانية بنسبة 66 %.درس الباحثون، خلال التجربة، تأثير جزيئات كلوريد الصوديوم (الملح) على الخلايا السرطانية، حيث تم استخدام الفئران المخبرية المصابة بالسرطان.واتضح أن الخلايا المصابة تحتوي بالفعل على نسبة عالية من الصوديوم، وعندما تتعرض […]

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