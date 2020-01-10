لاريجاني يعزي رئاسات العراق باستشهاد ابومهدي المهندس

2020/01/10 | 08:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني يوم امس برقيات منفصلة الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان في العراق، قدم لهم فيها التعازي باست...

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