2020/01/10 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ابراهيم_الجندي الحلقة العاشرة : المائدة 100 - 110(100) قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 1- المعني : الله يقول للنبي ..
قل يا محمد للمؤمنين أن أهل الطاعة لا يتساويان مع أهل المعصية ، فأهل الطاعة سيفوزون بالجنة يوم القيامة وإن كان عددهم قليل ، وأهل المعصية سيدخلون النار وإن كان عددهم كثير ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ابراهيم الجندي - 10 - زمكانية القرآن !!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قل يا محمد للمؤمنين أن أهل الطاعة لا يتساويان مع أهل المعصية ، فأهل الطاعة سيفوزون بالجنة يوم القيامة وإن كان عددهم قليل ، وأهل المعصية سيدخلون النار وإن كان عددهم كثير ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ابراهيم الجندي - 10 - زمكانية القرآن !!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ابراهيم الجندي - 10 - زمكانية القرآن !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).