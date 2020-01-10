ابراهيم الجندي - 10 - زمكانية القرآن !!

2020/01/10 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_الجندي الحلقة العاشرة : المائدة 100 - 110(100) قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 1- المعني : الله يقول للنبي ..قل يا محمد للمؤمنين أن أهل الطاعة لا يتساويان مع أهل المعصية ، فأهل الطاعة سيفوزون بالجنة يوم القيامة وإن كان عددهم قليل ، وأهل المعصية سيدخلون النار وإن كان عددهم كثير ......

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