ريتا عودة - ((شاعر وقصيدة))-5/ هشام أبو صلاح، نابلس

2020/01/10 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة الشاعر هشام أبو صلاحاللقب: شاعر الحلم والحنين.قول مأثور: ثمّة وقت لنا خارج الحلم والأنينالبلد: نابلس/فلسطينالحالة الاجتماعية-متزوّج(1)الريحُ تعوي خارجَ الوقتِ المحاصرِ بالذئابوالراحلون توزعوا في الصمت من وجع الغيابْوانا وانت قصيدة السفر المحنط باليبابْفتعجلي نزفي وهزيني لأصعدَ في سماء الحلم ثرّاًفي العناقْالدرب ضاقْالحلم شاقْالورد مشنوق العبير وك......

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