2020/01/10 | 08:23 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراقيون ينتفضون ضد محاولات تحويل أراضيهم لساحة صراع.. وزير الخارجية العراقى: نرفض الهجمات التى شهدتها بغداد.. نواب يدعون لجلسة استثنائية لمناقشة الخ... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/10 | 08:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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