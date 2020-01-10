بالفيديو.. هذا ما قاله الشهيد سليماني عن السيد نصر الله!

2020/01/10 | 08:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت قناة "المنار" اللبنانية، حلقة خاصة عن قائد قوة القدس في الحرس الثورة الاسلامية الفريق الشهيد قاسم سليماني، يتكلم فيها الشهيد باللغة العربية عن س...

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