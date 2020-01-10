بعد الهزيمة من أتلتيكو مدريد.. ميسي ينفجر غضبا

2020/01/10 | 09:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إخفاق برشلونة في تخطي عقبة أتلتيكو مدريد وتعرض للهزيمة بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمع كلا الفريقين في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، انفجر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غضبا بعد اللقاء.

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