روسيا تدعو لضبط النفس والهدوء في الشرق الاوسط

2020/01/10 | 09:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعا نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، جميع الأطراف إلى ضبط النفس وبالتحديد الولايات المتحدة على خلفية التوترات في الشرق الاوسط.

وقال ريابكوف، الذي وصل إلى طوكيو للمشاركة في الحوار الاستراتيجي الروسي الياباني، "يجب على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس، وخاصة الولايات المتحدة، التي "فجرت" الشرق الأوسط، فضلا عن مواصلتها اتباع سياسة زعزعة الاستقرار والفوضى والسيطرة والابتزاز، وهي سياسة تبدو لنا مدمرة وغير مقبولة"، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وأبدى ريابكوف استعداد روسيا لمناقشة مع الولايات المتحدة الأزمة مع إيران، إذا كانت واشنطن مهتمة بذلك.

وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي عن أمل بلاده بامتناع الولايات المتحدة وإيران عن شن هجمات جديدة، وبذلها الجهود من أجل ذلك في إطار مبادرة الأمن الجماعي.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة 3 كانون الثاني، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

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