الخلافات عبر عهد الدم والتاريخ.. سرمد الطائي

2020/01/10 | 09:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كتب: سرمد الطائي وتذوب الخلافات عبر عهد الدم والتاريخ..وكما يتحد القناصون الجبناء لقتلنا..يتوحد اولاد الانهار في عباءة امنا وابينا العراق وانهاره..ساحات التحرير بركة.بدفء الامهات وما يحملن في قلوبهن.ساحات التحرير توحدنا تحت قصائد السياب ومنحوتات جواد سليم وافكار الثوار عبر التاريخ بقبعات زرق وحمر وبيضاء..لان الهدف ليس […]

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