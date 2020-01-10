بعد هجوم ’’عين الأسد’’..الجيش الأمريكي يعتزم إجراء تعديلات على مواقعه الدفاعية في المنطقة

2020/01/10 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف مسؤول عسكري أمريكي، الجمعة (10 كانون الثاني 2020)، أن البنتاغون يدرس حاليا تعديلات محتملة لمواقعه الدفاعية في الشرق الأوسط بعد شن إيران ضربات صاروخية على أهداف أمريكية في العراق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله إن "الولايات المتحدة توقعت أن إيران ستشن على الأرجح عمليات انتقامية لقتل قائد "فيلق القدس" للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، في دول أخرى وليس في العراق".

وأضاف أن "الجيش الأمريكي يعمل حاليا على دراسة إجراء تعديلات محتملة في تمركزه الدفاعي بالمنطقة بعد أن أظهرت إيران استعدادها لمهاجمة قوات الولايات المتحدة في العراق".

ونفذ الحرس الثوري الإيراني، ليلة الأربعاء، هجوما صاروخيا واسعا استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل بالعراق، ردا على العملية التي نفذتها الولايات المتحدة، يوم 3 يناير الجاري، قرب مطار بغداد وأسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، ومرافقيهما.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم الصاروخي أدى إلى مقتل 80 جنديا أمريكيا، بينما نفت الولايات المتحدة وجود قتلى بين قواتها، حيث أوضح البنتاغون أن إيران أطلقت 16 صاروخا من 3 مواقع، لكن نظام الإنذار المبكر أتاح تفادي سقوط ضحايا.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الأربعاء، عن "انتهاء أيام التسامح" مع تصرفات إيران "المضرة"، واعدا بفرض عقوبات قوية جديدة على الجمهورية الإسلامية بعد هجومها الصاروخي، لكنه شدد مع ذلك على أن الولايات المتحدة لا تريد استخدام قوتها العسكرية، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للتوصل إلى السلام مع كل من يرغب في ذلك.

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، اخماد حريق نشب داخل فندق مكون من 7 طوابق في محافظة كربلاء.

وقالت المديرية في بيان ان "الأبطال رجال الدفاع المدني اخمدوا حادث حريق نشب داخل فندق مكون من 7 طوابق وانقذوا الأرواح".

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بسقوط صاروخ في منطقة مجاورة لقاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، ان "صاروخاً مجهول المصدر سقط على منطقة فضلان التابعة لقضاء الدجيل جنوب محافظة صلاح الدين دون خسائر بشرية".

بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الخميس (09 كانون الثاني 2020)، عن تقدم مهم في الحرب على الجريمة المنظمة بمحافظة ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الجريمة المنظمة بمختلف عناوينها شك

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