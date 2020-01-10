بالصور.. السيطرة على حريق جميلة في بغداد

2020/01/10 | 09:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد الحريق الذي اندلع داخل مخزن للعطور في منطقة جميلة شرقي العاصمة العراقية بغداد....

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