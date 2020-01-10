فرنسا تعلن التزامها بالاتفاق النووي مع إيران

2020/01/10 | 09:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، أنها ملتزمة بالاتفاق النووي الموقع منذ عام 2015 مع إيران.

وقالت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الفرنسية،​ أغنيس فون دير مول، إن ​فرنسا​ التي كانت بين الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع ​إيران​ عام 2015، لا تزال ملتزمة بهذا النصّ.

وأكدت أن ​باريس​ تواصل العمل مع الأفرقاء الآخرين من أجل احترامه بالكامل.

وأعلنت إيران، أوائل كانون الثاني 2020، تخليها عن آخر القيود الأساسية في الصفقة النووية فيما يتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزي، وصرحت بأنه الآن لم يعد هناك قيود على العمل في البرنامج النووي الإيراني.

وأعلنت الولايات المتحدة، في أيار 2018، انسحابا أحاديا من الاتفاق الموقع في 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة لألمانيا، واستئناف فرض العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية.

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