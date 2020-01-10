2020/01/10 | 09:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

توفي شاب في ألمانيا بعد 4 سنوات من تناوله ساندويتش مسمماً بمادة الزئبق، قدمه له زميله في العمل.

وأكدت محكمة الولاية في بيليفيلد، وفاة الشاب، البالغ من العمر 26 عاما، بعد أن دخل في غيبوبة طوال 4 سنوات إثر تناوله ساندويتش قدمه إليه زميله في العمل.

وكانت المحكمة نفسها أدانت العام الماضي رجلا في السابعة والخمسين من عمره، بتهمة تسميم زملائه في العمل، عن طريق ساندويتشات مسممة بالزئبق.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إن "المتهم، الذي عرف باسمه الأول (كلاوس)، حكم عليه بالسجن مدى الحياة في اذار الماضي".

وكانت المحكمة وجدت كلاوس مذنبا بمحاولة القتل، غير أنه استأنف ضد الحكم، وفقا لما ذكره موقع شبكة "سكاي نيوز".

ووفقا لمجريات القضية، فقد قام كلاوس برش كميات من الزئبق ومواد أخرى على الساندويتشات، فتسببت بدخول الشاب في غيبوبة، وتعرضت كلى اثنين آخرين من زملائه لأضرار خطيرة.

وتم اعتقال كلاوس في إيار 2018 بعد أن كشفته كاميرات مراقبة وهو يضيف مسحوقا مثيرا للشبهات في ساندويتشات زملائه في العمل في بلدة شلوس هولت شتوكنبروك.

الجدير بالذكر أن التعرض للزئبق يمكن أن يتسبب في عدد من المشكلات الصحية بما في ذلك مشاكل الجلد والجهاز العصبي والكلى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة شاب بعد 4 سنوات من تناوله ساندويتش مسمماً بالزئبق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة شاب بعد 4 سنوات من تناوله ساندويتش مسمماً بالزئبق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).