الرافدين يعلن حصيلة انجاز منح القروض للمواطنين خلال تشرين الثاني الماضي

2020/01/10 | 09:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الجمعة، انجاز ومنح القروض بكافة انواعها للمواطنين خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

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