حاكم مصرف لبنان: لا إفلاس في المصارف لكن الدعم الخارجي مطلوب

2020/01/10 | 09:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، إن المصارف اللبنانية لا تعاني إفلاسا، وإن الودائع آمنة، لكن البلاد بحاجة للدعم الخارجي لإخراج نفسها من الأزمة الراهنة.

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