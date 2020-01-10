محمد زكريا توفيق - من دفتر الهجرة، لماذ؟

2020/01/10 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_زكريا_توفيق لماذا تهاجر الطيور والأسماك وحيوانات الغابة؟ وما يجعل سمك الثعبان يترك نهر النيل، بعد أن يصوم عن الزاد ويتغير لونه إلى اللون الفضي؟ يسبح قريبا من قاع النهر، تاركا حابي، ويذهب إلى البحر المتوسط ليعبره بالطول، بهدف الوصول إلى الأطلسي.يظل سابحا في الأطلسي لا يلوي على شئ.ليس له هدف آخر يغريه عن قصده أو يثنيه عن عزمه.حتى لو وفرت له الغذاء الوفير في الطريق، فإنه يرفضه بإيباء، إلى أن يصل هو و......

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