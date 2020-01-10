اطلاق سراح الناشط محمد فاضل

2020/01/10 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع، الجمعة (10 كانون الثاني 2020) بإطلاق سراح الناشط محمد فاضل، بعد 3 أيام من اختطافه.

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