البيئة تحصي مساحة الأراضي الملوثة بالألغام

2020/01/10 | 10:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت دائرة شؤون الألغام في وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، أن ملياراً و700 مليون متر مربع من مساحة العراق لا تزال ملوثة بالألغام.

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