2020/01/10 | 10:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بإطلاق سراح الناشط محمد فاضل، بعد 3 أيام من اختطافه.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" إن "الناشط محمد فاضل، أُطلق سراحه فجر اليوم، بعد 3 أيام من اختطافه".واختفى الناشط المدني محمد فاضل العبوي مساء الثلاثاء الماضي بعد مغادرته ساحة التحرير عائدا الى بيته في مدينة الصدر، وتعذر الاتصال به، وأُغلِقَت هواتفه.

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