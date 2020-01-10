2020/01/10 | 10:08 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/بغداد أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بإطلاق سراح الناشط محمد فاضل، بعد 3 أيام من اختطافه.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" إن "الناشط محمد فاضل، أُطلق سراحه فجر اليوم، بعد 3 أيام من اختطافه".واختفى الناشط المدني محمد فاضل العبوي مساء الثلاثاء الماضي بعد مغادرته ساحة التحرير عائدا الى بيته في مدينة الصدر، وتعذر الاتصال به، وأُغلِقَت هواتفه.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق سراح الناشط محمد فاضل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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