رويترز تكشف قصة “الجواسيس” في ليلة اغتيال سليماني والمهندس

2020/01/10 | 10:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشفت وكالة “رويترز” في تقريرٍ، عن تفاصيل استهداف #الولايات_المتحدة لقائد فيلق القدس الإيراني الجنرال #قاسم_سليماني، بعيد وصوله إلى مطار #بغداد الدولي قادما من سورياً وذكرت الوكالة […]

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